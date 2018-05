Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, aflata in vizita in Italia, a avut o serie de intrevederi cu reprezentanti ai asociatiilor romanesti din regiunile Puglia, Basilicata, Molise si Calabria.



Potrivit unui comunicat al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, discutiile au avut loc joi, 3 mai, si au vizat "problematici care tin de partea de munca, elemente referitoare la procesul de integrare in societatea italiana, precum si oportunitatile lucrative existente in Romania pentru romanii care doresc sa revina acasa".



"Ministrul Intotero a…