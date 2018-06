Stiri pe aceeasi tema

- Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, a vizitat, impreuna cu Consulul General al Romaniei la Bari, Lucretia Tanase, centrul de asistenta si protectie din Italia in care este gazduita si romanca Cristina Condrea.

- Tragedie in italia O soferita de TIR in varsta de 33 de ani din Romania a fost gasita moarta chiar in cabina autocamionului. Femeia a lasat in urma doi copii si un sot care sunt devastati de durere. Tragedia s a petrecut, joi, intr o benzinarie din localitatea Imperia, situata in apropierea granitei…

- Un eveniment de fapt divers a scos din rutina sa zilnica, vineri, regiunea din jurul orașului Bastia, in Corsica. Rapirea unei femei din Romania s-a terminat cu varsare de sange, dupa ce unul dintre atacatori s-a sinucis. Complicele lui a fost arestat.

- Noua romani pleaca din tara in fiecare ora. Intentia lor este sa nu se mai intoarca niciodata in Romania. Instabilitatea economica si politica ii determina sa caute o viata mai buna in strainatate, chiar daca nimic si nimeni nu le garanteaza acest...

- Irina Begu (Romania, 38 WTA) a inceput perfect turneul Premier de la Charleston, invingand-o marti seara cu 6-3, 6-4 pe Georgina Garcia-Perez (Spania, 154 WTA). Irina Begu a obtinut calificarea in turul secund la Charleston dupa o ora si 40 de minute de joc, dominand o adversara care exceleaza…

- Gazeta a descoperit inca un aranjor de meciuri din Italia care a aparut ca finanțator la un club din Romania. Este al 9-lea personaj din dosarul Dirty Soccer care vizeaza o echipa din primele trei ligi romanești Faruggia: Asculta-ma, tu nu ințelegi ca chinezul vrea sa-mi omoare fratele? Bellini: Evident…