Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu preia, vineri seara, atributiie de ministru interimar al Finantelor, iar din aceasta fnctie a solicitat executia bugetara pe toate capitolele la fiecare minister si institutie publica, pe fiecare luna, precum si cheltuielile de personal.

- Pentru premierul Florin Cițu, aflat in razboi pe șefia PNL cu liderul partidului, Ludovic Orban, toți liderii coaliției de guvernare sunt… din opoziție. La briefingul de dupa ședința de Guvern, prim-ministrul a raspuns la intrebarea unui jurnalist, care vroia sa știe daca i-a informat pe liderii coaliției…

- Prin schimbarea lui Alexandru Nazare de la varful Finanțelor, Florin Cițu urmarește, de fapt, un scop personal: acela de a caștiga cu orice preț președinția PNL, in toamna, prin alocarea unor fonduri suplimentare catre autoritațile locale liberale, ceea ce i-ar aduce un plus de susținere, la congresul…

- Florin Cițu ar fi primit unda verde de la Cotroceni pentru remanierea mai multor miniștri, susține jurnalistul Radu Tudor pe blogul personal. Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor este doar primul de pe lista lui Florin Cițu. Ar urma Stelian Ion, ministrul Justiției. Jurnalistul Radu Tudor susține…

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost anunțat joi, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca a fost schimbat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. Alexandru Nazare 3min · …

- Premierul Florin Cițu nu este ingrijorat pentru scaderea ratei de vaccinare, pentru ca numarul tot mai mic de cazuri, dar și de pacienți internați la ATI reprezinta o consecința a faptului ca romanii s-au vaccinat. „Nu ma ingrijoreaza. Ati vazut in iarna, cand m-a ingrijorat ceva, am cerut imediat mai…

- Premierul Florin Cițu a dispus verificarea tuturor actelor care au fost emise de fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, precum și de secretarii de stat, in ultimele patru luni. Ministerul Sanatații a anunțat, luni, ca in acest moment nu exista un grup de lucru privind verificarea raportarilor…

- Premierul Florin Citu a fost intrebat de jurnaliști cum a decurs prima zi de ministru interimar la Sanatate. El a spus ca s-a intalnit cu directorii DSP din țara și a discutat situația paturilor ATI. Apoi și-a delegat atribuțiile de ministru interimar secretarului de stat Andrei Baciu. “Astazi m-am…