- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii, a solicitat reprezentantilor directiilor de sanatate publica ca, in aceasta perioada, sa puna in aplicare planurile de rezilienta care au fost asumate la nivelul fiecarui judet. ”Nu ma intereseaza cifre pe hartie. Vreau sa mergeti sa verificati in spitale…

- Ministrul interimar al Sanatații a susținut prima videoconferința online cu reprezentanții direcțiilor de sanatate publica din teritoriu la care au mai participat secretarii de stat Levente Vass și Andrei Baciu, dar și conducerea departamentului de asistența medicala din cadrul Ministerului Sanatații…

- Beatrice Mahler spune ca problemele cu care se confrunta Institutul „Marius Nasta” le-a semnalat de acum doua saptamani, in mandatul fostului ministru al Sanatații (Oana Mihaila - n.red.), dar i s-a raspuns abia acum, prin ministrul interimar Cseke Attila.„Pot fi gasite soluții daca se discuta coerent…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat joi ca fondurile alocate Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la rectificarea bugetara sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile „de zi cu zi” din sistemul sanitar, „inclusiv” tratamentul pentru bolnavii HIV-SIDA,…

- In aceasta dimineața, incepand cu ora 9.00, vicepremierul Dan Barna si ministrii USR PLUS au mers la Guvern pentru a-si depune demisiile anuntate aseara.UPDATE ora 10.03: Fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, a fost primul demnitar care a vorbit dupa demisie. "Am realizat progrese reale pentru…

- Premierul Florin Citu anunta ca va prelua interimar conducerea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene daca actualul ministru, Cristian Ghinea, va demisiona din functie. Citu a fost intrebat, la Timisoara, ce va face in conditiile in care USR PLUS a anuntat ca a depus motiunea de cenzura…