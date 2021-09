Stiri pe aceeasi tema

- Eventuala vaccinare obligatorie a unor categorii s-ar putea face doar printr-un proiect de lege in Parlament, cu un anumit termen tranzitoriu, a spus ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. Testarea anti-Covid pe cheltuiala angajatului este o varianta de lucru, Ministerul Sanatații va prezenta…

- Eventuala vaccinare obligatorie a unor categorii s-ar putea face doar printr-un proiect de lege in Parlament, cu un anumit termen tranzitoriu, a spus ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila.

- Eventuala vaccinare obligatorie a unor categorii s-ar putea face doar printr-un proiect de lege in Parlament, cu un anumit termen tranzitoriu, a spus ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. Testarea...

- Eventuala vaccinare obligatorie a unor categorii s-ar putea face doar printr-un proiect de lege in Parlament, cu un anumit termen tranzitoriu, a spus ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. Testarea anti-Covid pe cheltuiala angajatului este o varianta de lucru, Ministerul Sanatații…

- Imunizarea cu a treia doza de ser anti-COVID, in special a categoriilor vulnerabile și a angajaților din sistemul sanitar, va incepe in toamna acestui an, a anunțat astazi, Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, intr-o declarație pentru Digi 24. Oficialul spune ca oricine iși dorește va putea…

- Ministerul Sanatații a alocat 91 de milioane de lei pentru a plati o parte din datoriile fața de personalul medical din centrele de vaccinare. Suma ar acoperi restanțele din lunile mai, iunie și iulie. „In prezent se centralizeaza necesarul pentru luna august, astfel incat sa putem plati și salariile…

- Ministerul Sanatatii a alocat peste 91 milioane de lei pentru plata drepturilor salariale ale personalului medical implicat in procesul de vaccinare. „Ministerul Sanatatii a transmis astazi deschiderile de credite bugetare in suma de 91.480.000 lei pentru a incepe demersurile in vederea achitarii…

- Consiliul Constitutional din Franta va analiza mai multe sesizari referitoare la legalitatea noilor prevederi adoptate de Parlament la propunerea Administratiei Emmanuel Macron privind obligativitatea vaccinarii personalului medical si utilizarea certificatelor COVID-19, conform ziarului Le Figaro,…