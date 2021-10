Stiri pe aceeasi tema

- „Este evident ca numarul de persoane infectate zilnic nu este ceva care corespunde exact realitatii. Pur si simplu, din motivul ca nu se testeaza toata lumea. Daca ar fi testata toata populatia am avea efectiv numarul real”, a explicat ministrul, dupa ce a efectuat o vizita la Spitalul modular din Pipera.„De…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat, marti, ca este ‘evident’ ca numarul de persoane infectate zilnic cu noul coronavirus ‘nu corespunde exact realitatii’. ‘Este evident ca numarul de persoane infectate zilnic nu este ceva care corespunde exact realitatii. Pur si simplu, din motivul…

- Ministrul interimar al Sanatații spune ca suntem intr-o criza majora in acest moment.„Nu vreau sa spun ca este apocalipsa, ca nu este, dar suntem intr-o criza majora in care toti trebuie sa intelegem ca avem o anumita raspundere pe aceasta tema si sa ne protejam”, a declarat Cseke Attila, joi seara,…

- Ministrul interimar al Sanații, Cseke Attila, a declarat joi, la Antena ca varful valului 4 va fi atins abia peste doua-trei saptamani. El a evitat sa spuna daca se va depași numarul de 20.000 de infectari pe zi. „In mod clar si sigur putem afirma ca nu e varful valului 4 unde suntem azi si ca…

- Cseke Attila, ministrul interimar al sanatații, afirma ca in perioada 15.20 octombrie in Romania s-ar putea inregistra 20.000 de cazuri de COVID-19 pe zi. Ministrul a anunțat ca unele spitale vor fi folosite exclusiv pentru pacienții cu COVID-19, iar altele iși vor reduce activitatea pentru alte…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat ca este posibil ca paturile ATI pentru pacienții cu COVID, respectiv 1.612, avute in valul anterior al pandemiei, sa nu fie suficiente in valul actual.

- Cseke Attila, ministrul interimar al sanatații, a declarat, marți dimineața, ca exista un plan pentru creșterea locurilor in spitale pana la 1.518, in contextul in care numarul de paturi ATI pentru pacienții cu COVID este in prezent de aproape 1.000. Acesta a mai spus ca inspectorii vor fi in spitale…

- Intr-o videoconferința cu reprezentanții DSP, ministrul interimar al Sanatații a cerut cresterea numarului de paturi functionale la ATI, verificarea stocurilor de medicamente si materiale referitoare la COVID-19 si solidaritate intre judete. Cu ocazia primei videoconferințe avuta in calitate de ministru…