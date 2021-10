Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attilla: „Va trebui discutat cu cărțile pe față” Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attilla a vorbit, la B1 TV, despre neregulile de la minister și posibilele greșeli ce au condus la explozia de cazuri din valul patru al pandemiei de COVID-19. „Cred ca principalele eforturi trebuie sa fie concentrate, din partea tuturor, spre a gasi soluții zilnice. Atat cat putem sa gasim și ce putem sa gasim. O analiza legat de pregatirea Ministerului Sanatații, a sistemului sanitar, va trebui sa aiba loc, dar eu cred ca acest lucru ca trebui sa aiba loc și dupa ce trece acest val pandemic, cand se liniștesc lucrurile, dar trebuie sa facem o analiza și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attilla a vorbit, la B1 TV, despre neregulile de la minister și posibilele greșeli ce au condus la explozia de cazuri din valul patru al pandemiei de COVID-19. „Cred ca principalele eforturi trebuie sa fie concentrate, din partea tuturor, spre a gasi…

- Ministrul Interimar al Sanatații, Cseke Attila, susține utilizarea certificatului verde pentru a oferi mobilitate celor care au fost responsabili și s-au vaccinat. El a declarat in seara zilei de joi, 14 octombrie, la Digi 24 , ca a discutat cu premierul demis Florin Cițu, despre implemtarea certificatului…

- Raed Arafat, a declarat joi, la Antena 3, ca in opinia sa Capitala nu va fi carantinata pentru ca e greu de realizat acest lucru fara armata, dar in schimb ar putea aparea noi restricții. In urmatoarele 48 de ore, autoritațile vor lua o decizie referitoare la situația din București unde incidența a…

- Premierul interimar Florin Citu respinge idea carantinarii Capitalei si a judetului Ilfov, dar anunta ca se ia in calcul introducerea certificatului verde „la orice activitate economica unde intram in contact cu persoane”. Capitala si judetul Ilfov au trecut de rata de infectare de 15 la mie. Florin…

- Premierul interimar a precizat ca se doreste ca utilizarea ertificatului verde sa intre in vigoare "cat mai rapid". Intrebat daca astfel nu se restrictioneaza accesul persoanelor, premierul a explicat: "Asta nu este restrictionare, este doar o triere". "As merge pe ideea de a folosi certificatul si…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode a declarat, joi, ca Ordinul dat recent spune foarte clar ca este obligatoriu sa porti masca in toate spatiile deschise unde incidenta cumulata la 14 zile depaseste 6 la mia locuitori, fiind vorba de spatiile aglomerate. El a explicat ca, daca esti singur pe strada poti…

- “Am convenit asupra unei formule pe care atat eu, cat si premierul Florin Citu o vom sustine la discutiile din cadrul coalitiei, care va avea loc azi, la orele 15.00. (…) PNL urmareste sa atingem obiective importante, care sunt cuprinse in programul de guvernare si care sa aiba cu adevarat aceasta rectificare…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat marți ce buget va fi alocat Ministerului Sanatații la rectificarea bugetara. „In zona Sanatații, am discutat despre o creștere foarte importanta. Cea mai mare creștere, cred, de buget este la Ministerul Sanatații. Vorbim de aproximativ 2 miliarde. De…