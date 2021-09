Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatații Cseke Attila s-a vaccinat marți dimineața cu a treia doza de vaccin. El a anunțat ca pana azi dimineața, pe platforma, erau deja inscriși aproximativ 12.000 de romani. Cseke Attila a primit a treia doza la centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta…

- Momentul va fi marcat la Institutul National de Boli Infectioase "prof. dr. Matei Bals", unde cadrele medicale aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19 vor primi cea de a treia doza de vaccin.Prima persoana vaccinata va fi managerul unitatii spitalicesti, dr. Catalin Apostolescu, medic primar…

- Ministrul interimar al Sanatații susține introducerea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID19. Cseke Attila spune ca procesul de imunizare va incepe din aceasta toamna și ii vizeaza in special pe lucratorii din sistemul medical și pe romanii cu boli cronice. Oricine dorește sa-și faca doza a treia…

- Imunizarea cu a treia doza de ser anti-COVID, in special a categoriilor vulnerabile și a angajaților din sistemul sanitar, va incepe in toamna acestui an, a anunțat astazi, Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, intr-o declarație pentru Digi 24. Oficialul spune ca oricine iși dorește va putea…