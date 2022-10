Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale din Republica Moldova, Andrei Spinu, ii indeamna pe cetațeni sa economiseasca energia electrica in urmatoarea perioada. Indemnul vine in contextul in care Ucraina a decis sa sisteze exporturile de energie electrica din cauza atacurilor rusești cu…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a venit astazi cu un mesaj de recunoștința pentru moldoveni, „pentru faptul ca nu ați lasat neputincioși mainile in jos, ci ați depus eforturi pentru a consuma cu socoteala”. Potrivit vicepremierului, in septembrie consumatorii casnici…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu neaga afirmațiile mai multor experți care au declarat ca Republica Moldova a semnat cu Gazprom un contract prin care și-a asumat timp de un an de zile, plata pentru gazul consumat de regiunea transnistreana. Potrivit lui Andrei Spinu,…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, susține ca tariful la gaz aprobat de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) este „aplicat corect pentru a asigura ca Moldovagaz va putea achita perioada urmatoare”. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii …

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii regionale, Andrei Spinu, susține ca riscuri pe domeniul energiei electrice in Republica Moldova sint foarte mici. Potrivit vice-premierului, in cazul in care centrala de la Cuciurgan nu va putea produce energie electrica, Republica Moldova are mai multe opțiuni…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, asigura cetațenii R. Moldova ca țara nu va ramine fara gaz. Intr-un briefing, ministrul a menționat ca Guvernul va fi alaturi de cetațeni in aceasta perioada dificila, transmite noi.md cu referire la stiri. "Toți consumatorii casnici…

- Gazprom a anunțat noi limitari de gaze in Europa. Motivul ar fi lucrari de mentenanța la turbinele conductei Nord Stream 1. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu a declarat, in cadrul ședinței Guvernului, ca concernul rus „devine un partener mai puțin credibil”. „Gazprom devine…