- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Cristian Ghinea a anunțat, luni, ca a trimis oficial la Bruxelles Planul Național de Redresare și Reziliența, in baza caruia Romania ar urma sa accese granturi și imprumuturi in valoare de 29,2 miliarde de euro. Ministrul spune ca a incarcat 240 de fișiere…

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…

