- Autoritatile din Germania iau in considerare adoptarea unor legi care sa permita combaterea activa a atacurilor cibernetice din alte tari, a declarat Horst Seehofer, ministrul german de Interne, ca raspuns la un raport al Serviciului de Informatii, relateaza Reuters.

- Merkel, in varsta de 64 de ani si sotul ei, Joachim Sauer, obisnuiau sa plece in vacanta de vara in sudul Tyrolului, in fiecare an, din 2008 incoace. De data aceasta, numai Sauer - cel de-al doilea sot al Angelei Merkel - va pleca in vacanta. Oficial, Merkel a explicat ca si-a anulat vacanta…

- Ministrul de interne german, Horst Seehofer, a declarat miercuri ca va incerca sa incheie pana la sfarsitul lui iulie un acord cu Roma asupra controversatei probleme privind returnarea de migranti din Germania in Italia, informeaza joi AFP. Seehofer a facut aceasta declaratie dupa o intrevedere cu omologul…

- Ministrul de Interne german Horst Seehofer a confirmat ca intentioneaza sa demisioneze atat din guvern cat si din conducerea partidului pentru ca este nemultumit de politica privind migrantii a cancelarului Angela Merkel. El si Merkel vor avea o ultima discutie luni, scrie Deutsche Welle. Horst Seehofer…

- CHIȘINAU, 25 iun — Sputnik. Președintele social-democratilor germani (SPD), Andrea Nahles, a promis sa se opuna lui Horst Seehofer, liderul CSU și ministru de Interne, a carui propuneri privind respingerea solicitanților de azil în Germania, înregistrați în alte țari,…

- ''Oamenii de acolo isi fac bine munca pentru tara noastra intr-un domeniu foarte important'', a spus ministrul de interne Horst Seehofer, referitor la activitatea Biroului federal pentru migratie si refugiati (BAMF).Procurorii germani ancheteaza un fost angajat al biroului din Bremen (nord)…

