- Ministrul de Interne german, Horst Seehofer, a anunțat joi printr-un comunicat ca nu va depune plângere penala împotriva jurnalistei care a stârnit controverse în urma unui editoral în care a folosit un limbaj extrem de dur la adresa poliției, potrivit Politico.„Discuția…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca a fost aprobat Proiectul ”VIZIUNE 2020”. ”Trebuie sa fim pregatiți pentru a acționa eficient in toate situațiile de criza, in situații de calamitați sau atunci cand este nevoie sa protejam viața și bunurile cetațenilor”,…

- Ruperea de catre SUA a relatiilor cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) constituie "un regres serios pentru sanatatea mondiala", a afirmat sambata ministrul german al sanatatii Jens Spahn pe Twitter, informeaza AFP. Subliniind necesitatea reformarii institutiei, Spahn a insistat asupra…

- Ministrul de Interne si al Sporturilor din Germania, Horst Seehofer, s-a declarat favorabil, duminica, unei reluari a campionatului national de fotbal in ciuda pandemiei de coronavirus. „Eu gasesc calendarul propus de Liga germana de fotbal plauzibil si sustin o reluare in luna mai“, a declarat Horst…

- "Consider ca programul propus de Liga Germana de Fotbal este plauzibil si sustin o reluare a meciurilor in luna mai", a spus Horst Seehofer pentru Bild am Sonntag, cu trei zile inainte de o intalnire a autoritatilor germane pentru a decide asupra acestui subiect. Campionatul german a fost intrerupt…

- Pana in prezent, numai activitatile aripii militare a Hezbollah - considerata drept o miscare terorista de toate tarile din uniunea Europeana (UE) - erau interzise, insa nu si cele ale aripii politice - care organizeaza manifestatii sau actiuni antiisraeliene cu regularitate. Ministrul de Interne Horst…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis pe pagina sa de Facebook ca a urmarit comentariile și criticile aparute pe rețelele de socializare in urma acordului MAI - BOR, menționand ca a "cautat cea mai buna soluție, astfel incat sa putem simți atat cat se poate sarbatoarea Paștelui".