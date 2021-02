Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, s-a declarat marti convins ca gazoductul ruso-german Nord Stream 2 va fi finalizat, in pofida presiunilor Frantei si ale altor aliati ca acest proiect sa fie suspendat in urma reprimarii miscarii de sustinere a opozantului Aleksei Navalnii in Rusia, relateaza…

- Germania a declinat luni apelurile Frantei de a abandona proiectul de gazoduct Nord Stream 2 cu Rusia, ca reactie la reprimarea manifestatiilor desfasurate in Federatia Rusa in semn de sprijin fata de opozantul rus Aleksei Navalnii, aflat in prezent in inchisoare, relateaza AFP. 'Guvernul federal…

- O noua interdictie de circulatie pentru reducerea raspandirii coronavirusului in Franta ar putea fi impusa doar ca masura de ultima instanta, a apreciat luni ministrul de finante Bruno Le Maire, citat de Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: Sondaj CURS: Cum stau partidele in intenția de…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov respinge criticile statelor occidentale in ceea ce privește arestarea opozantului Aleksei Navalnii și afirma ca aceste luari de poziție sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a respins criticile Occidentului și a afirmat ca luarile de poziție ale statelor occidentale care au condamnat arestarea lui Aleksei Navalnii au menirea de a distrage...

- Vladimir Putin spune ca nu vede niciun motiv pentru deschiderea unei anchete in Rusia in cazul otravirii principalului sau opozant Aleksei Navalnii, victima, potrivit Germaniei, Frantei si Suediei, a unui atac cu un agent neurotoxic din gama de otravuri Noviciok.

