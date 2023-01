Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii din Germania, Christine Lambrecht, si-a inaintat luni, 16 ianuarie, demisia cancelarului federal german Olaf Scholz, intr-o declaratie transmisa presei, informeaza agentiile de presa internationale, potrivit Agerpres . ”Focalizarea mass-media asupra persoanei mele vreme de luni de…

- Ministrul ucrainean al apararii a declarat ca Ucraina devine "un membru de facto al NATO", in conditiile in care statele occidentale continua sa furnizeze tarii arme pentru razboiul impotriva Rusiei. Oleksi Reznikov a declarat pentru BBC ca se remarca o disponibilitate tot mai mare a unora dintre…

- Aprovizionarea cu energie in Vestul Ucrainei este dificila dupa noul raid aerian rusesc care a tintit joi din nou infrastructura energetica ucraineana, in timp ce in capitala Kiev circa 40% din populatie nu are curent electric, relateaza agentiile AFP si EFE. Desi armata ucraineana afirma ca a doborat…

- Este primul dintre cele cinci terminale plutitoare pe care Germania vrea sa le construiasca, iar Robert Habeck a spus ca acest terminal din portul Wilhelmshaven de la Marea Nordului este ”o piatra de temelie” pentru securitatea aprovizionarii cu energie la iarna, in contexul in care Berlinul se grabeste…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a facut o evaluare a conflictului din Ucraina si a precizat ca evolutia conflictului depinde de ceea ce se intampla in teren. Dupa parerea lui Arescu, Federatia Rusa isi doreste, in acest moment, pace cu Ucraina, insa, de cealalta parte, Ucraina nu va dori sa incheie…

- Folosirea de catre Rusia a armamentului nuclear ar reprezenta „un act extrem de grav” care va atrage o „reacție extrem de ferma” din partea comunitații internaționale, a declarat ministrul de externe, Bogdan Aurescu, intr-un interviu acordat pentru Digi24. Șeful diplomației romane a subliniat ca, pentru…

- Inalți oficiali ai celor mai mari doua puteri ale UE, Franța și Germania, au acuzat SUA ca suprataxeaza gazul natural lichefiat (GNL) și ca folosesc razboiul din Ucraina și criza energetica pentru a obține profit și a face Europa dependenta de gazul sau. Inainte de razboiul din Ucraina, Rusia era cel…

- Ministrul pentru reintegrarea teritoriilor temporar ocupate din Ucraina, Irina Vereșciuk, a declarat, marți, in cadrul unei emisiuni televizate, ca distrugerea infrastructurii energetice de catre armata rusa va provoca o iarna extrem de dificila pentru populație. Refugiații ucraineni sunt rugați sa…