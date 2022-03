Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al Afacerilor Externbe, Dmitro Kuleba, a cerut joi ca Turcia sa fie unui dintre „garanții” unui eventual acord cu Rusia, a anunțat joi șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu, care se afla in Liov, in estul Ucrainei. „Ucraina a facut o oferta in privința acordului de securitate…

- Premierul Israelului, Naftali Bennett, a vorbit, sambata seara, cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dupa vizita in Rusia, si urmeaza sa se deplaseze la Berlin, in cadrul eforturilor diplomatice coordonate cu SUA, Germania si Franta.

- Hayashi a dorit sa reafirme cooperarea Japoniei cu ceilalti parteneri ai sai pentru a ”imbunatati situatia”, relateaza DPA.El a calificat invazia Rusiei in Ucraina drept ”o incercare unilaterala de a schimba statu-quo-ul prin forta”.Ministrul japonez de externe a calificat actiunile Rusiei drept ”absolut…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a declarat ca dorește sa puna capat acestei dependențe a Europei fața de gazul rusesc, in speranța ca o trecere catre sursele regenerabile va face teritoriul mai independent. Intr-o discuție cu prim-ministrul Norvegiei, un stat nemembru al UE care…

- Guvernul Germaniei a reafirmat, marti, ca Rusia se va expune unor consecinte severe in cazul unui atac asupra Ucrainei, dar a evitat sa confirme ca ar putea fi blocat gazoductul Nord Stream 2, asa cum solicita Statele Unite, potrivit News.ro. Intrebat in mod explicit daca Germania va bloca…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

