- Ministrul german al Finantelor, Christian Lindner a solicitat intreruperea productiei de energie pe baza de gaz natural, in contextul ingrijorarilor ca Germania ar putea intra intr-o criza a gazelor pe masura ce Rusia reduce furnizarile, relateaza, duminica, DPA, conform Agerpres.

- Considerata mult timp una dintre vedetele economice ale globului, Germania se afla in fața unor dificultați care risca sa-i puna in pericol prosperitatea construita dupa razboi, relateaza Reuters . In timp ce, la suprafața, motorul economic german duduie, scaderea exporturilor din ultima vreme și scaderile…

- Ministrul german de finante, Christian Lindner, a descris vineri revenirea Germaniei la austeritate prin reinstituirea „franei datoriilor” in bugetul pentru 2023 drept „un semnal adresat Bancii Centrale Europene” (BCE) ca prin reducerea datoriei Berlinul isi aduce contributia la lupta impotriva inflatiei,…

- Kremlinul considera ca intenția liderilor G7, grupul celor mai industrializate economii ale lumii, și a Uniunii Europene de a confisca activele inghețate ale Rusiei și de a le cheltui pentru a ajuta Ucraina, va reprezenta un „furt indiscutabil” in cazul in care va fi pusa in practica, relateaza Reuters…

Ministrul german de finante, Christian Lindner, a afirmat ca este de acord cu finantarea reconstructiei Ucrainei dupa razboi din active confiscate de la Rusia, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.