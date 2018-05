Stiri pe aceeasi tema

- Tarile Uniunii Europene vor avea o abordare unitara in determinarea de mentinere a Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, in pofida deciziei Statelor Unite de a iesi din acest tratat, a afirmat miercuri ministrul german de Externe, Heiko Maas.

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a indemnat celelalte state semnatare sa mentina acordul nuclear cu Iran din 2015, intr-o declaratie facuta la sosirea in capitala Argentinei, Buenos Aires, pentru o reuniune a sefilor diplomatiilor din grupul G20, la care insa secretarul de stat al SUA, Mike…

- Uniunea Europeana nu depune suficiente eforturi pentru asigurarea beneficiilor pentru Iran prevazute in acordul nuclear semnat in 2015, a declarat, duminica, Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, informeaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel, citat de Deutsche Welle.

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel s-au declarat vineri, intr-o convorbire la telefon, in favoarea mentinerii acordului in dosarul nuclear iranian, dupa retragerea Statelor Unite, a anuntat Kremlinul, scrie AFP. Cei doi lideri ”au subliniat importanta esentiala a mentinerii…

- Rusia va ramane un partener dificil, dar necesar dupa realegerea presedintelui rus Vladimir Putin la conducerea tarii, a declarat luni la Bruxelles ministrul de externe german, Heiko Maas, relateaza dpa. 'Rezultatul alegerilor in Rusia ne-a surprins la fel de putin ca si circumstantele sale',…