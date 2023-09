Stiri pe aceeasi tema

- Austria blocheaza in continuare aderarea Romaniei la Schengen. Cancelarul Karl Nehammer a transmis ca se opune in continuare extinderii spațiului Schengen. Acesta a invocat din nou motivul numarului mare de migranți ilegali. Pe de alta parte, Nehammer a laudat Bulgaria, țara vecina Romaniei, pentru…

- Comisarul pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, reafirma inca o data poziția Comisiei Europene privind necesitate aunei aderari rapide a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. In raportul din 2023 privind situația in spațiul Schengen, recent adoptat, Comisia a prezentat etapele politice importante…

- Romania si Bulgaria ar trebui sa fie in spatiul Schengen pana la sfarsitul acestui an – se arata intr-o rezolutie adoptata, cu putin timp in urma, de Parlamentul European. In documentul adoptat cu o larga majoritate – 526 voturi pentru, 57 impotriva si 42 de abtineri – se mentioneaza ca ambele tari…

- Veste uriașa pentru Romania. Intrarea in Schengen a țarii noastre și a Bulgariei este una din prioritațile Spaniei, dupa preluarea președinției UE”Vom depune eforturi pentru a imbunatați in continuare funcționarea spațiului Schengen ca spațiu de libera circulație fara controale la frontierele interne,…

- Europarlamentarul bulgar Andrey Novakov a indemnat joi Bulgaria si Romania sa elimine barierele la punctele comune de trecere a frontierei, in semn de protest daca li se va refuza in continuare aderarea la spatiul Schengen, informeaza BTA.

- Noul premier Marcel Ciolacu a oferit un amplu interviu publicației Euractiv, in care a vorbit inclusiv despre obiectivul Romaniei de a adera la spațiul Schengen. Ciolacu a spus ca Romania a invațat din greșelile trecutului, iar miniștri care au fost implicați in acest dosar nu se mai regasesc in noul…