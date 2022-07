Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Serbiei, Nikola Selakovic, se afla luni la București, unde se va intalni cu premierul Nicolae Ciuca și cu ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Punctul special al acestei vizite urmeaza sa fie semnarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Serbia privind acordarea…

- Ceea ce se intampla in aceste zile pe litoralul romanesc al Marii Negre evidențiaza ”eforturile” destul de mari depuse de cațiva șmecheri pentru a sabota promovarea turismului romanesc, in special al stațiunilor din sudul Litoralului. Alaiul lui Marinica La inceputul acestui weekend, mai exact vineri…

- Emmanuel Macron va vizita trupele franceze staționate in Romania marți, iar apoi se va deplasa pentru o vizita oficiala in Republica Moldova miercuri, a anunțat vineri Palatul Elysee intr-un comunicat de presa in care confirma turneul extern al președintelui francez, potrivit Reuters . Joi, surse oficiale…

- Germania intentioneaza sa reporneasca termocentralele pe carbune si petrol, in situatia in care Rusia va opri livrarile de gaze catre cea mai mare economie europeana, informeaza Bloomberg. Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, urmeaza sa prezinte marti un decret de urgenta care va permite Guvernului…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian si-a manifestat sambata deschis bucuria dupa infrangerea in alegerile legislative a premierului australian Scott Morrison, cel care anul trecut a anulat un contract de zeci de miliarde de euro pentru achizitia unor submarine franceze, guvernul de la Canberra…

- Ucraina a desfasurat in linia frontului multe dintre noile sale obuziere M777 primite de la Statele Unite, iar Washingtonul a livrat toate cele 90 de piese de artilerie, cu exceptia uneia, conform ambasadei americane la Kiev. Mai multe imagini cu soldatii care sunt antrenati de americani au fost postate…

- Dupa ce s-a intalnit cu militari americani la o baza aeriana NATO din Constanta, Jill Biden s-a deplasat la Bucuresti, pentru a vorbi cu voluntari si reprezentanti ai organizatiilor nonguvernamentale care se ocupa de preluarea si asistenta acordata refugiatilor ucraineni care au fugit de razboi. Katia,…

- Cancelarul german Olaf Scholz spune ca presedintele rus Vladimir Putin poarta responsabilitatea ”crimelor de razboi” din Ucraina, care s-au soldat cu mii de morti in randul populatiei civile, relateaza AFP. „Invazia rusa a Ucrainei este o ruptura rasunatoare cu dreptul international” si mii de civili…