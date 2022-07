Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, in vizita in Romania Foto: Arhiva. Ministrul german al Afacerilor Externe, Annalena Baerbock, va fi în vizita la Bucuresti si Constanta vineri, 15 iulie, pentru a co-prezida conferinta Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova si…

- Delegația Executivului moldovean, condusa de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, alaturi de ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, și ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, va participa maine, 15 iulie 2022, la cea de-a doua ediție a Conferinței ministeriale a Platformei de…

- Printul Charles de Wales a vizitat miercuri Romania, avand intalniri la București cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca si Custodele Coroanei romane, Margareta. Discuțiile cu aceștia au fost centrate pe criza refugiatilor ucraineni si ajutorul dat de Romania tarii vecine in contextul…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, va face, vineri, o vizita la Bucuresti, el urmand sa aiba intrevederi cu premierul Nicolae Ciuca si cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. In cursul diminetii de vineri, Kuleba va avea o intalnire de lucru cu premierul Nicolae Ciuca. Ulterior,…