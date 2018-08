Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, este de parere ca Europa trebuie sa infiinteze sisteme de plata independente de SUA daca doreste sa salveze acordul privind programul nuclear iranian, incheiat intre Teheran si marile puteri ale lumii si care a fost abandonat de catre presedintele american…

- Ministrul german al Economiei si Energiei Peter Altmaier a criticat aspru tarifele vamale si sanctiunile impuse recent de Statele Unite, apreciind ca masurile de acest tip afecteaza locurile de munca si cresterea economica. El a avertizat totodata ca Uniunea Europeana (UE) nu va ceda presiunilor Washingtonului…

- Iranul nu il considera pe președintele american Donald Tump un partener de incredere in negocieri, a declarat marți ministrul iranian de Interne, Abdolreza Rahmani Fazli, dupa ce liderul de la Casa Alba a afirmat ca este dispus sa se intalneasca "oricand" cu Hassan Rouhani, relateaza Reuters, preluata…

- Jean-Claude Juncker used "a dozen colorful cue cards with simplified explainers" to negotiate with Trump, WSJ rpts.Each card had at most 3 figures about a topic, like trade in cars.“If you want to be stupid," he told Trump, "I can be stupid, as well."https://t.co/WPW9UWF74L—…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker urmeaza sa efectueze o vizita la Washington, pe 25 iulie, pentru a se intami cu presedintele american Donald Trump, cu obiectivul de a dezamorsa conflictul comercial intre Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite, a anuntat marti CE, relateaza AFP.Citește…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a fost puternic criticat de ministrii de Finante ai celorlalte state din G7, dupa ce SUA au anuntat ca incepand de vineri, 1 iunie, vor aplica taxe vamale la importurile de otel si aluminiu provenite din Uniunea Europeana, Mexic si Canada, transmit…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a declarat ca spera ca Statele Unite si Uniunea Europeana sa ajunga la o intelegere privind tarifele la importuri, inainte de termenul limita dat de presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a declarat ca spera ca Statele Unite si Uniunea Europeana sa ajunga la o intelegere privind tarifele la importuri, inainte de termenul limita dat de presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Dpa.