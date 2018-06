Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Extenre si omologul sau rus se vor intalni, luni, la Berlin, pentru a incerca sa relanseze procesul de pace in Ucraina, discutiile fiind mediate de ministrii de Externe ai Germaniei si Frantei, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Statele europene sunt unite in decizia lor de a ramane in acordul privind programul nuclear iranian, incheiat in anul 2015, in pofida deciziei SUA de a iesi din acest acord, a declarat miercuri la Washington ministrul de externe german, Heiko Maas, relateaza Reuters. Heiko Maas a afirmat ca a explicat…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a cerut, vineri, intensificarea presiunilor politice impotriva Rusiei din cauza actiunilor Moscovei din Siria, adaugand ca este necesar ca Rusia sa isi schimbe comportamentul pentru solutionarea conflictului sirian, relateaza Politico.eu.

- Germania se asteapta sa fie consultata inainte ca vreunul din aliatii occidentali sa intreprinda un atac impotriva fortelor presedintelui sirian Bashar al-Assad, a declarat joi ministrul german de externe Heiko Maas, explicand ca aliatii occidentali trebuie sa aiba o pozitie comuna in aceasta privinta,…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times.

