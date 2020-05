Ministrul german de Externe cere prudenta in ceea ce priveste ridicarea restrictiilor de calatorie in strainatate

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, solicita prudenta in ceea ce priveste ridicarea avertismentelor de calatorie la nivel mondial, informeaza DPA."Cand oamenii sunt capabili nu doar sa zboare din nou in strainatate, dar si sa se intoarca intr-un mod suficient de sigur, atunci putem reduce…

- Ministrul german de Externe a anunțat miercuri extinderea avertismentului cu privire la calatoriile turistice in strainatate pana la mijlocul lunii iunie, din cauza pandemiei, relateaza AFP. ”Inca nu am ajuns in punctul in care putem recomanda fara neliniște calatoriile” in strainatate, ”din acest motiv…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a incercat, sambata sa linisteasca temerile ca problemele climei ar putea fi scoase de pe agenda Uniunii Europene la preluarea de catre Germania a presedintiei semestriale a blocului celor 27, in iulie. Merkel a recunoscut in alocutiunea sa saptamanala ca…

- Ministerul Muncii a publicat pe site-ul sau un ghid cu informatii destinate lucratorilor romani care intentioneaza sa plece la munca in strainatate si a alocat doua numere de telefon pentru cei care doresc sa afle informatii din domeniu. Ghidul, publicat pe site-ul ministerului, cuprinde informatii…

- Un clasament al destinatiilor ieftine intocmit de compania aeriana Ryanair situeaza Romania pe primul loc. Capitala noastra este recomandata ca fiind cea mai buna destinatie pentru un city break, chiar daca, arata Ryanair, Bucurestiul nu stie sa se comporte neaparat cu turistii, asa cum stiu…

- Turcia a anuntat duminica inchiderea temporara a frontierei sale terestre cu Iranul si sistarea curselor aeriene care vin din aceasta tara, unde s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza AFP. "Am decis sa inchidem frontiera noastra terestra…

- 37.000 de soldati din 18 tari vor participa la exercitiul Defender Europe 20, care va avea loc in mai multe tari europene. Dintre acestia, 20.000 sunt americani. 9.000 de soldati americani se afla deja in Europa, iar in saptamanile urmatoare vor veni din ce in ce mai multi, noteaza Le Point.…

- In acest an, programul Rabla se va aplica si pentru motociclete, prima de casare fiind de 3.500 de lei, a anuntat marti ministrul Mediului, Costel Alexe. El a precizat ca si cei care aleg sa isi caseze o masina veche isi pot achizitiona pe baza voucherului primit o motocicleta. "Acest…