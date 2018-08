Ministrul german de externe cere o redefinire a relaţiei cu SUA Ministrul german de externe, Heiko Maas, a cerut, intr-un articol publicat miercuri de cotidianul economic Handelsblatt, redefinirea relatiei cu SUA in sensul 'consolidarii pilonului european in alianta transatlantica', transmite agentia EFE. 'A sosit momentul sa ne redefinim relatia cu SUA, nu pentru a o lasa in urma, ci pentru a o reinnoi si conserva', scrie seful diplomatiei germane in articol. El considera ca tarile europene trebuie 'sa creeze o contrapondere acolo unde sunt depasite liniile rosii', referindu-se in mod concret la sanctiunile impotriva Iranului reinstituite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

