Stiri pe aceeasi tema

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a cerut, vineri, intensificarea presiunilor politice impotriva Rusiei din cauza actiunilor Moscovei din Siria, adaugand ca este necesar ca Rusia sa isi schimbe comportamentul pentru solutionarea conflictului sirian, relateaza Politico.eu. …

- Germania se asteapta sa fie consultata inainte ca vreunul din aliatii occidentali sa intreprinda un atac impotriva fortelor presedintelui sirian Bashar al-Assad, a declarat joi ministrul german de externe Heiko Maas, explicand ca aliatii occidentali trebuie sa aiba o pozitie comuna in aceasta privinta,…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a afirmat ca Rusia are o influenta din ce in ce mai „rea” asupra relatiilor internationale dupa ce s-a descoperit ca un fost spion rus care lucra in serviciul britanicilor a fost otravit in orasul Salisbury din Anglia, scrie Politico. Vorbind in fata…

- Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandr Vucici, in urma unei intalniri la Belgrad cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul…