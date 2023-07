Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a pledat, luni, in Brazilia, pentru o pozitie comuna impotriva invaziei militare ruse in Ucraina, informeaza site-ul Tagesschau.de, citat de Mediafax."Am pledat intens pentru a ne putea construi viitorul comun in lume doar in pace, daca reusim sa ajungem…

- Ministrul ucrainean de Externe afirma ca aliații europeni ai țarii raman alaturi de Kiev in ceea ce privește razboiul, in contextul in care, potrivit unor relatari, emisarul chinez Li Hui, care a efectuat un turneu in capitalele europene, a indeamnat la acceptarea caștigurilor teritoriale ale Rusiei…

- Invazia rusa in Ucraina va fi principalul subiect de dezbatere, luni, la Bruxelles, in cadrul unei reuniuni a ministrilor de externe ai Uniunii Europene, care vizeaza noi sanctiuni impotriva Moscovei, relateaza Agerpres.

- Conturile bancare ale ambasadei și consulatului Finlandei in Rusia sunt inghețate, iar țara nordica nu a primit nicio explicație din partea vecinului sau, a anunțat miercuri Ministerul finlandez de Externe, citat de The Guardian . Finlanda, care are o granița lunga cu Rusia, a aderat oficial la NATO…

- Administratia de la Moscova a acuzat, marti, Germania de implicare din ce in ce mai mare in conflictul din Ucraina prin furnizarea de armament fortelor militare ucrainene. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Germania nu are nicio modalitate de a se asigura ca armamentul…

- Guvernul chinez a declarat vineri ca nu va furniza arme Rusiei in sprijinul invaziei actuale a Moscovei in Ucraina, nici acum, nici in viitor, transmite vineri DPA, potrivit Agerpres."Noi nu furnizam si nu vom furniza arme partilor aflate in conflict", a declarat ministrul de externe chinez Qin Gang…

- "Nicio alta tara nu are mai multa influenta asupra Rusiei decat China", a apreciat vineri ministrul german de externe Annalena Baerbock, cerand Beijingului sa solicite "agresorului rus sa opreasca razboiul" in Ucraina, relateaza France Presse, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- China va ramane neutra și va ajuta la facilitarea negocierilor pentru gasirea unei soluții pașnice a conflictului din Ucraina, a declarat vineri ministrul chinez de externe Qin Gang in timpul unei declarații de presa alaturi de omologul german Annalena Baerbock, relateaza The Guardian. E a subliniat…