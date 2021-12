Stiri pe aceeasi tema

- In contextul apariției și transmiterii rapide a tulpinii Omicron in Europa, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat marți un apel pentru a proteja mai bine copiii de pandemia de Covid-19, fara a recurge la vaccinarea obligatorie, care ar putea duce la „posibile efecte puternice asupra increderii…

- Vaccinarea anti-COVID va deveni obligatorie in Polonia de la 1 martie pentru medici, profesori și personalul serviciilor de securitate, a anunțat marți ministrul Sanatații, Adam Niedzielski. Pana atunci, in pragul sarbatorilor de iarna, autoritațile impun noi masuri in speranța ca vor limita raspandirea…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca, face declarații in aceste momente, dupa ce a avut o intalnire cu reprezentanții cultelor religioase. „Am avut o activitate pe care a organizat-o secretariatul pentru culte. Au participat 17 din cele 18 culte din Romania. A fost o activitate foarte buna in care…

- Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, despre noua tulpina COVID-19 Alexandru Rafila. Foto: Radio România Oltenia Autoritatile din România monitorizeaza situatia cu privire la raspândirea noii tulpini a coronaviruslui - Omicron, iar spitalelor…

- Elvetienii au pus „da” legii privind crearea unui certificat COVID, potrivit primelor estimari publicate duminica de institutul sondage gfs.bern, citat de Afp și Agerpres. Campania pentru referendum a fost una agitata, marcata de numeroase manifestatii, iar mulți politicieni, printre care si ministrul…

- Israelul va permite grupurilor de turisti straini sa intre in tara fara a fi vaccinași anti-COVID-19 cu a treia doza. Turistii straini vor putea astfel calatori in Israel chiar daca au trecut mai mult de sase luni de la vaccinarea cu a doua doza. Strainii vor trebui sa indeplineasca insa o serie conditii,…

- "Daca nu vor aparea noi variante impotriva carora vaccinurile din prezent nu ofera protectie, ceea ce este foarte putin probabil, vom putea ajunge la o imunitate colectiva in primavara si vom putea reveni la normalitate", a declarat Spahn pentru ziarul Augsburger Allgemeine, potrivit Agerpres."Intotdeauna…

- Danemarca se intoarce la viața obișnuita. Renunța la toate restricțiile! Danemarca e prima țara din Europa care ridica toate restricțiile anti-Covid de pe 10 septembrie mulțumita ratei de vaccinare. Danezii revin la viața dinainte de pandemie. Nu vor mai fi nevoiți sa poarte maști de protecție, nu mai…