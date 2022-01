Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al sanatații, Karl Lauterbach, a transmis pe Twitter, miercuri, ca a cumparat 5 milioane de doze de vaccin anti-COVID din Romania cu aprobarea UE, iar in țara noastra nu "era nevoie de vaccin", informeaza G4media."Ieri am cumparat 5 milioane de doze de vaccin BionTech din Romania cu…

- Pentru a accelera campania de vaccinare cu doza booster, Germania a achizitionat de la Romania 5 milioane de doze de vaccin Pfizer, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Berlin. Romania primise aceste doze prin schema de achizitie comuna de vaccinuri a Uniunii Europene, dar urmau sa ramana neutilizate.…

- Germania a achizitionat de la Romania cinci milioane de doze de vaccin Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19, pentru a accelera administrarea dozei booster. Anuntul a fost facut marti seara de Ministerul federal al Sanatatii. Vaccinurile anti-COVID vor fi disponibile in Germania din 24 ianuarie. Romania…

- Germania a achizitionat de la Romania 5 milioane doze de vaccin Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19 pentru a accelera campania de administrare a booster-ului, a anuntat Ministerul federal al Sanatatii.Romania primise aceste doze prin schema de achizitie comuna de vaccinuri a Uniunii Europene, dar urmau…

- Germania a achizitionat de la Romania 5 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Pfizer/BioNTech, pentru a accelera campania de administrare a dozei booster, a anuntat ministerul federal al Sanatatii marti seara, informeaza dpa, potrivit Agerpres . Dozele de vaccin vor fi disponibile in Germania…

- Restrictiile vor fi valabile atat pentru reuniunile in spatii inchise, cat si pentru cele in aer liber, fiind exceptati copiii cu varste sub 14 ani. De asemenea, accesul in restaurante va fi in continuare permis doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala, scrie Reuters.Ministrul german al Sanatații,…

- Restrictiile vor fi valabile atat pentru reuniunile in spatii inchise, cat si pentru cele in aer liber, fiind exceptati copiii cu varste sub 14 ani. De asemenea, accesul in restaurante va fi in continuare permis doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala, scrie Reuters.Ministrul german al Sanatații,…

- Bulgaria și Romania sunt țarile cu cea mai mica rata de vaccinare din Uniunea Europeana, din cauza raspandirii teoriilor complotiste și a neincrederii populației in autoritați, scrie Euronews. Pentru a stimula populația sa se vaccineze și mai ales pentru a stavili valul al patrulea, cel mai puternic…