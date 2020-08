Ministrul german al Muncii și-a amanat vizita in Romania, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19 Vizita pe care ministrul german al Muncii si Problemelor Sociale, Hubertus Heil, urma sa o inceapa joi in Romania, a fost anulata de partea germana in contextul evolutiei pandemiei de COVID - 19, potrivit unui comunicat de presa. "Vizita de lucru în România a Ministrului Federal al Muncii şi Problemelor Sociale din Germania, domnul Hubertus Heil, programată să aibă loc mâine, 13 august 2020, a fost amânată, în contextul evoluţiei pandemiei…