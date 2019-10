Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au primit ingrijiri medicale dupa ce s-au rasturnat cu mașina la ieșirea din Suceava spre Patrauți, in apropierea șoselei de centura. Accidentul a avut loc astazi, iar potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența nici o persoana nu a ramas incarcerata in mașina. Cele trei persoane…

- Mai multi pacienti care au primit ingrijiri medicale dupa ce au folosit tigari electronice au fost din nou spitalizati, au anuntat autoritatile medicale din Statele Unite, care continua sa investigheze in legatura cu aceasta epidemie de boli pulmonare care a facut pana in

- O mașina a ieșit in decor in urma unui accident rutier petrecut sambata seara. Evenimentul s-a produs pe șoseaua Dej – Bistrița, la ieșirea din localitatea Cuzdrioara, in jurul orei 20,30. A intervenit un echipaj de descarcerare al pompierilor de la Detașamentul din Dej și un echipaj de ambulanța. Din…

- Inca o etapa a razboiului comercial SUA-China. Cele mai mari economii ale lumii și-au impus reciproc o noua runda de tarife pentru importuri Statele Unite si China aplica reciproc, incepand de duminica, noi tarife pentru importuri, in pofida semnelor ca negocierile pentru oprirea razboiului comercial…

- Panica la un ștrand din Capitala. Mai multe ambulanțe au fost chemate sa intervina dupa ce oamenii au acuzat stari de rau. Zece oameni primesc acum ingrijiri medicale, scrie Antena 3. O persoana a sunat la...

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la o garsoniera din cartierul Obcini al municipiului Suceava situata langa biserica Sf. Cruce. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a informat ca incendiul a fost localizat si lichidat nefiind necesara evacuarea persoanelor. Proprietarul,…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta dupa amiaza la ieșire din Falticeni spre Suceava, in zona Podeni. Una dintre mașinile implicate s-a rasturnat, iar alta a ieșit in decor. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava in urma accidentului nu au fost…

- Un barbat din Lugoj a avut nevoie de ingrijiri medicale, duminica seara, dupa ce a incercat sa se sinucida cu ajutorul unui pistol. Incidentul a avut loc pe strada Simion Barnutiu. Un echipaj de la ambulanta si mai multi politisti au ajuns la locul faptei, la cateva minute dupa ce au primit un apel…