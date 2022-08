Ministrul german al Economiei exclude menţinerea în funcţiune a celor trei centrale nucleare rămase în ţară, pentru a economisi gaze Aceste economii nu au fost suficiente pentru a merita redeschiderea dezbaterii despre renuntarea la energia nucleara, avand in vedere consensul pe aceasta tema, a spus el in cadrul unei discutii cu cetatenii, la ziua usilor deschise a guvernului. Fostul cancelar Angela Merkel a initiat o legislatie pentru a opri utilizarea energiei nucleare pana la sfarsitul acestui an, dupa dezastrul nuclear de la Fukushima din 2011, majoritatea alegatorilor fiind in favoarea masurii. Dar atitudinile se schimba pe fondul temerilor privind o criza energetica in aceasta iarna, ca urmare a scaderii livrarilor de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

