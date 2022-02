Stiri pe aceeasi tema

- Lituania și Germania poarta discuții privind creșterea prezenței militare germane în Lituania "în lumina evenimentelor actuale", a declarat vineri președintele lituanian Gitanas Nauseda, potrivit Reuters. "Discutam despre posibilitațile de extindere, de creștere a…

- Germania a fost criticata pentru ca refuza sa trimita arme Ucrainei, in contextul amenințarii crescande a Rusiei la granița sa. De altfel, Berlinul a avut o poziție nuanțata și in privința sancțiunilor ce ar trebui aplicare Rusiei in cazul unei invazii asupra Ucrainei. Fapt ce a știrbit din imaginea…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii Naționale, a vorbit joi, intr-o conferința comuna cu ministrul forțelor armate franceze, Florence Parly, despre proiectul pe care Romania il are cu Franța pentru achiziționarea de corvete. „Am discutat in aceasta intalnire și despre proiectele noastre de inzestrare.…

- Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila, a susținut ca, in opinia sa, adoptarea certificatului verde COVID-19 la locul de munca nu mai reprezinta o urgenta. Rafila a aratat ca este nevoie de timp pentru ca un act normativ in acest sens sa devina operational, iar valul cinci al pandemiei se manifesta deja…

- Aflat intr-o vizita in Lituania, noul ministru german al Apararii, Christine Lambrecht, s-a declarat in favoarea unor sanctiuni mai dure contra Rusiei care sa-i ia in vizor mai indeaproape pe Putin si aliatii sai. Aceasta a subliniat ca in paralel cu solutiile diplomatice ar fi nevoie de „cresterea…

- Noul ministru german al Apararii, Christine Lambrecht, efectueaza duminica prima sa vizita in strainatate in Lituania, o fosta republica sovietica devenita intre timp membra UE, unde va inspecta unitati militare.

- Peste 40 de aeronave straine au efectuat misiuni de recunoastere in apropierea frontierelor ruse in ultima saptamana, acuza Ministerul rus al Apararii, relateaza Tass. Potrivit publicatiei ruse Krasnaia Zvezda, care citeaza ministerul, 34 de avioane de spionaj si opt drone au efectuat misiuni…

- Exercițiile militare desfașurate de Forțele Navale ale mai multor țari NATO in Marea Neagra sunt una dintre componentele cheie ale unei strategii integrate de descurajare. Sensul lor a fost dezvaluit simbata, noiembrie 13, de șeful Pentagonului, Lloyd Austin, pe contul sau de Twitter. Ministrul american…