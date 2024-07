Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al finanțelor, Christian Lindner, l-a avertizat pe ministrul german al apararii ca nu vor exista fonduri suplimentare pentru modernizarea forțelor armate, in afara celor convenite deja de guvernul de coaliție, scrie Reuters, potrivit mediafax.

- Defecțiunea a fost observata duminica, in timpul unei opriri pentru realimentare in Papua Noua Guinee. Premierul neozeelandez Christopher Luxon și delegația sa zburau spre Tokyo cu un avion al Forțelor de Aparare ale țarii, o aeronava Boeing 757, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.In aceste…

- Ministrul german al apararii propune un nou model de serviciu militar, cu recenzarea obligatorie de potentiali recruti pentru a intari armata intr-un context de riscuri sporite dupa declansarea invaziei ruse impotriva Ucrainei, informeaza miercuri AFP care citeaza surse parlamentare.

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, spune ca țara sa trebuie sa se pregateasca pentru cel mai rau scenariu in ceea ce privește un eventual razboi in Europa. El crede ca o anumita forma de serviciu militar obligatoriu ar putea deveni necesara, relateaza Deutsche Welle.

- Ucraina va primi ''foarte curand'' primele avioane de vanatoare F-16, dar aproximativ jumatate din ajutorul militar occidental de care are mare nevoie soseste cu intarziere, in timp ce Rusia se pregateste sa deschida inca un front in nordul Ucrainei, a declarat ministrul ucrainean al apararii, Rustem…

- Ministrul britanic al Apararii, Grant Shapps, acuza China ca furnizeaza sau este pe cale sa furnizeze arme letale Rusiei, pentru a le folosi pe frontul din Ucraina, transmite Reuters, potrivit kyivindependent.com.

- Vladimir Putin l-a numit pe Nikolai Patrușev in funcția de consilier, alaturi de aliatul sau de lunga durata Alexei Dimbuine, in timp ce l-a ridicat pe consilierul sau economic Maxim Oreșkin la rangul de adjunct al șefului de cabinet, a anunțat marți Kremlinul, potrivit Reuters.

- Vladimir Putin a propus, duminica, schimbarea din funcție a lui Serghei Șoigu, ministrul rus al Apararii din 2012, relateaza Reuters. Putin il inlocuiește pe Șoigu cu un civil economist, Andrei Belousov (65 de ani). Totodata, Serghei Șoigu va merge in locul lui Nikolai Patrușev, actual secretar al Consiliului…