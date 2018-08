Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a declarat ca isi mentine opozitia fata de reintroducerea unui serviciu national civil sau militar in Germania, in pofida sprijinului politic si popular in crestere in favoarea acestei idei, transmite duminica dpa. 'Astazi este vorba tot mai mult…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Ministrul Afacerilor Externe turc, Mevlut Cavusoglu, a declarat miercuri ca tara sa a ales sa cumpere sistemele antiracheta S-400 din Rusia deoarece nu exista garantii totale de aparare a spatiului aerian al Turciei, in contextul in care Germania…

- Germania se obisnuieste cu criticile presedintelui SUA, Donald Trump, si poate gestiona atacurile sale verbale, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, relateaza dpa. "Suntem aproape obisnuiti cu aceasta pana acum. Ne descurcam", a declarat ministrul german…

- Germania nu este prizoniera politicii rusesti, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, in replica la acuzatia presedintelui american Donald Trump, conform careia Germania este "total sub controlul" Moscovei, informeaza Reuters. "Avem o multime de probleme cu…

- Parlamentul german a aprobat miercuri propunerea ministerului apararii de a achiztiona drone militare israeliene Heron-TP in valoare de 895 de milioane de euro, informeaza DPA. Dronele produse de Israel Aerospace Industries, cu dimensiuni de 14 pe 26 de metri, vor fi folosite pentru supraveghere, dar…

- NATO a salutat joi planurile prezentate de Germania de a 'creste cu 80%' cheltuielile sale destinate apararii, pe care le-a numit 'un pas in directia cea buna', relateaza AFP, conform agerpres.ro. Cancelarul Angela Merkel a anuntat miercuri in Bundestag un acord in cadrul coalitiei guvernamentale…