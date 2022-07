Stiri pe aceeasi tema

- Elveția s-a opus prin veto la cererea Danemarcei de a trimite Ucrainei vehicule blindate pentru transportarea trupelor, fabricate in aceasta țara. Guvernul de la Berna iși menține politica de neutralitate și nu vrea sa trimita armament in zonele de confli

- Guvernul german a decis ca va livra tancuri Ucrainei. Ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, a confirmat știrea, intr-o schimbare dramatica de la reticența cancelarului Olaf Scholz de a furniza arme suplimentare Ucrainei, o poziție care a prim

- Marea Britanie iși sporește sprijinul pentru Ucraina, oferind Kievului un numar mic de vehicule blindate „Stormer” echipate cu lansatoare pentru rachete antiaeriene. Potrivit oficialilor britanici, acest lucru va oferi armatei Ucrainei „capacitați antiaeriene cu raza scurta de acțiune imbunatațita atat…

- Ucraina urmeaza sa primeasca ”in zilele urmatoare” armament greu – inclusiv tancuri de lupta – din partea partenerilor sai din Europa de Est, a anuntat, joi ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, relateaza AFP. ”Este vorba despre tancuri de lupta, vehicule blindate sau alte posibilitati,…

- Ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, a declarat ca nu vede aproape nicio posibilitate de a furniza Ucrainei armament si materiale direct din stocurile Armatei Germane, Bundeswehr, deoarece Germania ”a atins o limita”, insa va continua sa sprijine Ucraina, relateaza cotidianul Augsburger…

- Marea Britanie elaboreaza planuri pentru a trimite vehicule blindate in Ucraina, potrivit publicatiei The Times, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…