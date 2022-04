Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Vladimir Putin a semnat, joi, un decret prin care a ordonat inrolarea a 134.500 de noi recruti in armata, ca parte a recrutarii anuale de primavara a Rusiei, insa potrivit Ministerului rus al Apararii, convocarea nu are nicio legatura cu razboiul din Ucraina, relateaza Reuters.

Uniunea Europeana va suplimenta ajutorul financiar si livrarea de armament catre Ucraina, a declarat, luni, ministrul german de Finante Annalena Baerbock, inaintea unei intalniri speciale a Consiliului Afaceri Externe, la Bruxelles, potrivit CNN.

Ministrul german al Finantelor, Christian Lindner a facut un apel pentru noi discutii cu privire la un acord de liber schimb intre Uniunea Europeana si SUA, in ideea reluarii negocierilor care au fost oprite de fostul presedinte american Donald Trump, transmite Reuters preluat de agerpres.

Administrația Biden este dispusa sa mearga mai departe cu interzicerea importurilor de petrol rusesc in Statele Unite fara participarea aliaților din Europa, au declarat pentru Reuters doua surse familiazate cu chestiunea, dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia.

Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat, miercuri, ca Ucraina urmeaza sa primeasca rachete Stinger si Javelin din strainatate pentru a se apara de atacurile Rusiei, precum si un alt transport de drone turcesti, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Ministrul ucrainean al Sanatații, Oleh Lyashko, a declarat ca 57 de persoane au fost ucise și 169 ranite joi, dupa ce Rusia a lansat o invazie la scara larga in Ucraina, anunța Reuters, potrivit Mediafax.

Sanctiunile pe care Occidentul le va impune Moscovei dupa atacul din Ucraina vor decupla Rusia de la dezvoltarea industriala si vor afecta pietele financiare ruse, dar obiectivul lor este sa deschida o cale pentru reluarea diplomatiei, a declarat joi ministrul german al economiei, Robert Habeck,

Misiunea de monitorizare a OSCE in estul Ucrainei ar trebui consolidata, in contextul in care este crucial sa se stie ce se intampla in Donbas pe fondul unei acumulari de trupe rusesti la granitele acestei tari, a declarat vineri ministrul german de externe, Annalena Baerbock, potrivit Reuters.