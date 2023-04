Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a respins o decizie rapida privind aderarea Ucrainei la NATO, alianta occidentala care sprijina Ucraina in razboiului cu Rusia, statele membre furnizandu-i arme, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Armata Germaniei nu iși poate acoperi complet lipsurile existente pana in 2030, a declarat ministrul apararii, Boris Pistorius, in contextul in care Berlinul incearca sa iși modernizeze forțele armate pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina și dupa decenii in care nu a pus accentul pe acest subiect, relateaza…

- Ucraina a scos 307 copii din teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv un baietel de 8 ani care si-a reintalnit recent bunica, informeaza marti, 7 martie, Reuters. Autoritatile ucrainene estimeaza ca peste 16.000 de copii au fost deportati in Rusia de la inceputul razboiului, in urma cu un an. Rusia a…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a declarat ca livrarea de avioane de lupta Ucrainei nu este o prioritate in acest moment, precizand ca acest aspect va fi discutat cu siguranta.Securizarea spatiului aerian al Ucrainei este prioritatea, a declarat el la canalul de televiziune german ARD.„Doar…

- Germania trebuie sa comande rapid noi tancuri Leopard pentru a le inlocui pe cele care vor fi livrate Ucrainei, a declarat miercuri ministrul Apararii, Boris Pistorius, adaugand ca nu ii pasa de unde vin banii, potrivit Reuters.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca a purtat discuții cu noul șef al Ministerului german al Apararii, Boris Pistorius, in cadrul carora au discutat in mod pozitiv problema aprovizionarii Ucrainei cu tancuri Leopard. Șeful alianței a prezis ca Germania va lua in curind o decizie…