Donald Trump l-a acuzat pe presedintele francez Emmanuel Macron ca il linguseste pe omologul sau chinez Xi Jinping dupa vizita lui la Beijing, informeaza miercuri AFP, conform AGERPRES.Emmanuel Macron este sub focul criticilor dupa afirmatiile sale prin care a indemnat Uniunea Europeana sa nu se…

Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a declarat ca lacunele din dotarea militara a tarii vor ramane si dupa 2030, intr-un comentariu pentru ziarul Welt am Sonntag.''Stim cu totii ca lacunele existente nu pot fi complet acoperite pana in 2030. De aceea trebuie sa stabilim prioritati'', a…

Ministrul apararii rus, Serghei Soigu, a anuntat miercuri ca prevede in acest an modernizarea apararii antiaeriene a capitalei Moscova, in contextul in care atacurile ucrainene cu drone vizand teritoriul rusesc se inmultesc, transmite AFP. Potrivit lui, doua noi unitati ale apararii antiaeriene vor…

Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, efectueaza o vizita in Lituania, unde s-a intalnit inclusiv cu militari germani stationati in aceasta tara, anunta Guvernul de la Berlin, conform publicatiei Der Spiegel, scrie Mediafax.

Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a prezentat miercuri cateva argumente in favoarea reintroducerii serviciului general obligatoriu si a fost imediat criticat de parlamentari din coalitia de guvernare, informeaza dpa, citat de Agerpres.

Noul ministru german al apararii, Boris Pistorius, aflat marti la Kiev intr-o vizita surpriza, a declarat ca Ucraina va primi peste 100 de tancuri de lupta de tipul Leopard 1A5 de la mai multe tari europene, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a declarat ca tancurile Leopard 2 ar putea fi operationale in Ucraina in aproximativ trei luni, pentru ca mai intai se va face instruirea si apoi tancurile vor fi trimise la Kiev, relateaza CNN. Pistorius a declarat ca decizia de miercuri de a trimite…

Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a calificat drept o acțiune neprietenoasa din partea Poloniei posibila furnizare de tancuri Leopard Ucrainei fara autorizația Berlinului. „Polonia nu ar trebui sa transfere tancuri Leopard catre Ucraina fara acordul Berlinului", transmite oficialul german.