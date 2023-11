Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul olandez a alocat o suma suplimentara de 2 miliarde de euro ca ajutor militar pentru Ucraina in 2024, ministrul apararii, Kajsa Ollongren, prezentand acest lucru ca fiind un semn al sprijinului de neclintit pentru razboiul Kievului impotriva Rusiei, scrie vineri Reuters, informeaza AGERPRES…

- Ministrul german al Apararii a anuntat duminica seara dublarea, la opt miliarde de euro, a ajutorului militar prevazut initial de tara sa pentru Ucraina in 2024, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Aceasta constituie un semnal puternic pentru Ucraina, care arata ca nu o dezamagim”, a declarat Boris…

- Germania va furniza Ucrainei un nou pachet de ajutor in valoare de 400 de milioane de euro, dar inca nu a decis cu privire la livrarea de rachete Taurus cu raza lunga de actiune, cerute cu insistenta de Kiev, a anuntat luni ministrul Apararii, Boris Pistorius, relateaza AFP. Aceasta noua transa de ajutor…

- Autoritațile din Ucraina au anunțat luni ca trupele ucrainene au recaștigat mai mult teritorii pe fronturile din est și sud in timpul contraofensivei militare, potrivit Reuters. Ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca forțele Kievului au recucerit aproape 2 kilometri patrați de teren…