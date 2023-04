Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a respins vineri posibilitatea livrarii de avioane de lupta germane Ucrainei, in cursul reuniunii aliatilor occidentali desfasurate la baza aeriana americana de la Ramstein (Germania), a consemnat dpa.

- Ministrul german al Apararii a reactionat dupa ce Volodimir Zelenski și Jens Stoltenberg au vorbit despre aderarea Ucrainei la NATO. Boris Pistorius a afirmat ca „nu este momentul” pentru a se purta aceasta discuție dar ca „ușa este intredeschisa”. Ucraina a accentuat, in ultima perioada, solicitarile…

- Un transport de vehicule germane de lupta pentru infanterie Marder este in drum spre Ucraina, a declarat luni, 20 martie, ministrul german al apararii, Boris Pistorius, in marja unei reuniuni a miniștrilor de externe și ai apararii din UE, care a avut loc la Bruxelles, relateaza The Guardian . Germania…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a declarat ca livrarea de avioane de lupta Ucrainei nu este o prioritate in acest moment, precizand ca acest aspect va fi discutat cu siguranta.Securizarea spatiului aerian al Ucrainei este prioritatea, a declarat el la canalul de televiziune german ARD.„Doar…

- Germania trebuie sa comande rapid noi tancuri Leopard pentru a le inlocui pe cele care vor fi livrate Ucrainei, a declarat miercuri ministrul Apararii, Boris Pistorius, adaugand ca nu ii pasa de unde vin banii, potrivit Reuters, citat de Agerpres.