Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a purtat duminica negocieri, la Bagdad, cu omologul sau irakian Irfan al-Hayali, asupra desfasurarii de forte militare germane in Irak, informeaza dpa. Militari germani sunt stationati in Iordania si de acolo ajuta la combaterea gruparii Stat Islamic (SI) in Siria si Irak. Guvernul german a extins mandatul lor in martie, pentru a-i permite Bundeswehr-ului german sa antreneze specialisti ai armatei irakiene, precum si forte ale combatantilor kurzi peshmerga si sa consilieze guvernul de la Bagdad. Mandatul, al carui scop declarat este de a stabiliza…