- Miercuri, 8 august 2018, la Sebeș, Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, s-a angajat cu privire la dotarea APM Alba cu un autolaborator mobil de masurare a calitații aerului, care sa fie funcțional cel tarziu in data de 15 octombrie 2018 și de care sa beneficieze și Municipiul Sebeș. Raspunzand scrisorii…

- Guvernul pregateste o noua metoda de penalizare a proprietarilor de masini care polueaza, un proiect de lege al taxei auto urmand sa fie finalizat pana la sfarsitul anului, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.

- Pana la sfarșitul anului, județul Alba va avea un autolaborator pentru analiza calitatii aerului, potrivit ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. Prezenta la Alba Iulia pentru a-și prezenta bilnțul dupa șase luni de mandat, ministrul a declarat ca mașina pentru acest autolaborator a fost achiziționata…

- Grupul de lucru interministerial care se ocupa de realizarea unei formule de calcul pentru taxa auto va prezenta o varianta finala pana la sfarsitul anului, sustine ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. Ea a precizat ca formula de calcul trebuie sa fie realizata in asa fel incat sa nu mai fie contestata,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, la o conferinta pe tema traficului, ca ministrul Mediului i-a transmis ca statiile de masurare a calitatii aerului din Bucuresti sunt stricate.

- Doua noi soluții de tip Smart City au fost implementate in municipiul Alba Iulia. Este vorba despre o stație de monitorizare a calitații aerului, combinata cu un sistem inteligent de masurare a volumului de trafic. Platforma pune la dispoziția Primariei date utile cu privire la volumele de trafic rutier…

- Dupa cum am amintit in relatarile precedente, la Sebeș are loc, astazi, un referendum local pentru consultarea cetațenilor municipiului cu privire la achiziționarea unui laborator mobil in vederea masurarii și monitorizarii calitații aerului din oraș. Pana la ora 17.00 au votat 4.220 persoane, prezența…