Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, a declarat duminica ca va propune intarirea controalelor asupra fluxurilor financiare ale unor asociații islamiste, dupa decapitarea unui profesor de catre un atacator islamist, relateaza Reuters.„Exista o problema de finanțare a mai multor asociații…

- Tânarul rus de origine cecena care vineri a decapitat un profesor ce organizase o dezbatere unde aratase caricaturi cu profetul Mohamed, în apropiere de Paris, se afla legal în Franta si beneficia de statutul de refugiat, a explicat sâmbata procurorul national antiterorist Jean-François…

- Alte cinci noi persoane au fost arestate in noaptea de vineri spre sambata dupa decapitarea unui profesor de istorie in apropierea unui colegiu dintr-o suburbie vestica a Parisului, ridicand la noua numarul persoanelor retinute in acest dosar, informeaza AFP, citand o sursa judiciara.Printre…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri seara ca profesorul decapitat la Conflans-Sainte-Honorine, la nord-vest de Paris, a fost victima unui “atentat terorist islamist tipic” si a asigurat ca “obscurantismul si violenta care il insotesc nu vor castiga”, relateaza Reuters, citata de Agerpres.…

- Patru persoane, intre care un minor, au fost retinute in noaptea de vineri spre sambata dupa decapitarea unui profesor de istorie langa un colegiu din Conflans-Sainte-Honorine, in suburbiile vestice ale Parisului, a anuntat o sursa judiciara, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri seara ca profesorul decapitat la Conflans-Sainte-Honorine, la nord-vest de Paris, a fost victima unui "atentat terorist islamist tipic" si a asigurat ca "obscurantismul si violenta care il insotesc nu vor castiga", relateaza Reuters. "Unul dintre…

- Patru persoane, intre care un minor, au fost retinute in noaptea de vineri spre sambata dupa decapitarea unui profesor de istorie langa un colegiu din Conflans-Sainte-Honorine, in suburbiile vestice ale Parisului, a anuntat o sursa judiciara, relateaza AFP. Aceste persoane provin din cercul familial…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, urma sa se deplaseze vineri seara la Conflans-Sainte-Honorine, la nord-vest de Paris, unde un profesor a fost decapitat la sfarsitul dupa-amiezii de catre un atacator care intre timp a fost impuscat mortal de politie, a anuntat presedintia, relateaza AFP.Seful…