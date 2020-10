Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile franceze pregatesc masuri ce ar putea sa incetineasca vanzarile pe segmentul mașinilor "verzi" sau cu emisii reduse. Ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, a propus un plan prin care subvențiile acordate la achiziția mașinilor electrice și hibride sa scada incepand de anul viitor.…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a anuntat vineri seara ca a fost testat pozitiv cu COVID-19 si ca a intrat in izolare pentru sapte zile, precizand ca nu prezinta niciun simptom si ca isi exercita in continuare atributiile, relateaza Agerpres, care citeaza DPA si AFP.Guvernul…

- Economia Frantei este in grafic pentru a se redresa cu 8% anul viitor si ar trebui sa revina la nivel de dinaintea crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19) pana in 2022, a declarat joi in Parlament ministrul de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Recentele…

- Un acord este posibil si un acord este necesar la Bruxelles intre statele europene asupra planului de relansare a economiei UE, a apreciat luni ministrul francez al finantelor Bruno Le Maire, dupa trei zile de negocieri care pana acum nu au dus la un rezultat, informeaza AFP. "Miza negocierii…