Martiri în martie

Iubirea la timpul “acum” are putere, are valoare, are rost. N-o păstra pentru un viitor gândit ori pregătit matematic, pentru că viaţa face în locul tău, de multe ori, cele mai surprinzătoare calcule. Şi sunt atât de nepotrivite cu ale tale, tot de atâtea ori, încât cu greu îţi vine să crezi. Pentru "mâine", viaţa nu oferă nimănui, niciodată, o garanţie. [citeste mai departe]