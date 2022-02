Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat, joi, ca prezența militara franceza anunțata in Romania este o consecința a respectarii angajamentelor pe care Parisul sa trebuie sa le onoreze.

- Președintele Klaus Iohannis saluta decizia Statelor Unite de a-și spori prezența militara in Romania, pe fondul tensiunilor recente dintre Rusia și țarile occidentale pe tema conflictului din Ucraina, se arata intr-un comunicat emis de administrația prezidențiala, miercuri.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-un interviu pentru CNN, ca scutul antiracheta de la Deveselu este strict defensiv. Afirmația vine in contextul in care președintele Vladimir Putin a declarat ca lansatoarele de racheta din Romania si Polonia sunt o amenintare pentru Rusia. De asemenea,…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut, luni, convorbire telefonica cu Wendy Sherman, adjunctul secretarului de stat al SUA. ”Discutia a prilejuit un schimb de opinii si evaluari pe tema evolutiilor de securitate din Vecinatatea Estica a NATO si de la Marea Neagra si s-a desfasurat…

- In discursul susținut cu ocazia primului an de mandat, președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca va intari prezența militara americana in Romania și Polonia, daca Rusia va decide sa invadeze Ucraina. "Daca Putin va decide ca Rusia sa invadeze din nou Ucraina, SUA vor intari prezența militara…

