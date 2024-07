Cu mai putin de doua saptamani inainte de debutul Olimpiadei de la Paris, ministrul francez al sporturilor si al Jocurilor Olimpice 2024, Amelie Oudea-Castera, a inotat sambata dimineata in Sena, pentru a dovedi ca apele fluviului care traverseaza capitala Franței corespund standardelor, informeaza AFP, citata de TVR Info.Imbracata intr-un combinezon negru si ochelari de inot, ministrul a plonjat in apa aproape de podul Invalides, in apropiere de podul Alexandre III, unde sunt programate anumite probe din cadrul Jocurilor Olimpice, conform postului francez de televiziune BFMTV.Fosta jucatoare…