- Roxana Maracineanu (46 de ani), ministrul delegat responsabil cu sportul in Franța, spune ca se felicita pentru ca și-a trimis fiul sa practice rugby in loc de fotbal. Incidentul șocant de la meciul Lyon - Marseille de duminica, intrerupt in minutul 4 dupa ce Dimitri Payet (34 de ani) a fost lovit…

- „Cred ca liderii fotbalului francez trebuie sa inceteze sa se mai ascunda dupa degetul mic”, spune Roxana Maracineanu, ministrul francez al Sporturilor. . Ministrul se refera la recentul incident de la meciul Lyon-Marseille, abandonat din cauza violenței impotriva unui jucator. „Acesta este al șaselea…

- Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a anunțat, vineri, ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, citat de Reuters. Ministrul francez a confirmat ca țara sa se afla acum la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai multe alte…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, sambata, la implinirea a 40 de ani de la abolirea pedepsei cu moartea in Franta, ca vrea organizarea unei reuniuni la cel mai inalt nivel pentru a-i convinge pe liderii tarilor care inca pun in aplicare astfel de pedepse, relateaza AFP. Macron a precizat…

- In timp ce Franța iși reduce prezența militara in aceasta țara din vestul Africii, autoritațile din Bamako intenționeaza sa recurga la compania paramilitara rusa. Ministrul francez al forțelor armate le-a transmis un avertisment. Ministrul francez al Apararii, Florence Parly, se afla, luni, 20 septembrie,…

- Cateva femei curajoase au plecat pe biciclete de la Paris si vor traversa Europa pana la Bucuresti. Ambitia lor este de a arata tuturor ca sportul invinge boala, ca sprjinul celor dragi si spiritul de echipa pot face ca viata sa mearga mai departe dupa un diagnostic cumplit -

- Franta a lansat miercuri campania de vaccinare impotriva COVID-19 cu a treia doza, o initiativa care este dedicata persoanelor in varsta si celor vulnerabile, pentru a compensa scaderea eficacitatii vaccinurilor dupa cateva luni de la inoculare, transmite AFP. "Cu acest rapel veti fi protejati…

