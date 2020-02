Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a anuntat joi, in cadrul sedintei de Guvern, ca, ultima suspiciune de infectie cu coronavirus a fost infirmata ieri seara tarziu (n.r. - miercuri). "As vrea sa va asigur ca deocamdata pe teritoriul Romaniei nu exista niciun caz de infectie cu coronavirus,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca numarul infectarilor cauzate de coronavrius s-a stabilizat, dar este nevoie de multa precauție, pentru ca epidemia "poate merge in orice direcție"Numarul cazurilor de infectare cu noul virus gripal din China s-a stabilizat, dar este necesara „extrem de multa…

- Intracom Telecom, monitorizand indeaproape in ultimele saptamani stirile si evolutia situatiei legate de epidemia de coronavirus, a decis sa-si retraga participarea la MWC Barcelona 2020, care va avea loc in perioada 24-27 februarie in Spania. Scopul final al acestei actiuni este de a nu risca…

- China a raportat miercuri cel mai redus bilanț zilnic de noi cazuri de coronavirus de dupa sfârșitul lunii ianuarie, dând greutate predicțiilor facute de unii specialiști chinezi, ca epidemia ar putea fi încheiata pâna în luna aprilie, transmite Reuters. Piețele financiare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decretat joi ca epidemia provocata de noul coronavirus aparut in China si care s-a raspandit in mai multe regiuni ale lumii constituie ”o urgenta de sanatate publica la nivel international”, relateaza AFP. ”Cea mai mare preocupare a noastra este posibilitatea…

- Numarul victimelor epidemiei de pneumonie virala din China a crescut la 80, iar 2.744 de cazuri au fost confirmate in tara, in timp ce Franta si Statele Unite se pregatesc de evacuarea cetatenilor lor din zona de carantina, informeaza AFP. Alte 24 de persoane care au murit au fost inregistrate…

- Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost…