Ministrul francez al educaţiei, prins în concediu în Ibiza inaintea redeschiderii şcolilor Ministrul francez al educatiei, Jean-Michel Blanquer, deja puternic contestat de profesorii care-i reproseaza modul in care a gestionat pandemia COVID-19 in scoli, s-a vazut marti si mai fragilizat dupa ce presa a dezvaluit ca se afla in vacanta in Ibiza in ziua de dinaintea reinceperii scolilor dupa vacanta de iarna, relateaza AFP. Din acel loc turistic ministrul Blanquer a dezvaluit presei noul protocol sanitar aplicabil in scoli, aceasta cu numai o zi inaintea reluarii cursurilor. Citește și: Pasaportul sanitar a salvat 4.000 de vieți in Franta (studiu) Acest stil de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

